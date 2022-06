Zum 1. Juli wird Tobias Lorenz neuer Group Account Manager bei der Rügenwalder Mühle. Der 33-Jährige verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrung und war zuletzt bei Unilever Nationaler Account Manager Edeka für den Bereich Home & Personal Care tätig, heißt es in einer Pressemeldung. Darüber hinaus ist er zertifizierter ECR DACH Category Manager GS1.

Jens Wiele ist seit 2015 bei der Rügenwalder Mühle. In den letzten beiden Jahren hatte er die Gesamtverantwortung für die Bereiche Vertrieb sowie Shopper & Customer Marketing/Category Management und großen Anteil am stetigen Wachstum des Unternehmens der letzten Jahre. Nach sieben intensiven und erfolgreichen Jahren möchte Jens Wiele seine Karriere außerhalb des Unternehmens in einer neuen Warengruppe fortsetzen.



„Wir danken Jens Wiele außerordentlich für seine Arbeit und Einsatz für die Rügenwalder Mühle. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg beruflich wie privat alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns sehr über den Start von Tobias Lorenz in unserem Team“, so CEO Michael Hähnel. Über Wieles Nachfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.