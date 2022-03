Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurden die Geschäfte vieler Unternehmen in Russland aus Protest oder aufgrund der Sanktionen beendet. Firmen, die sich dem zunächst nicht anschlossen, sind oftmals starker öffentlicher Kritik ausgesetzt.

Mit Boykottaufrufen und der Einschaltung von Investoren wurden bei vielen Unternehmen jetzt Entscheidungen getroffen und am Dienstagnachmittag (Ortszeit), teilten die US-Konzerne mit, das Geschäft in Russland vorerst einzustellen. Pepsico sprach von einer starken Einschränkung des Betriebs.

Mit diesem Stopp melden sich gleich vier der großen westlichen Marken ab, die auch Russland zum Teil über Jahrzehnte prägen konnten. Während McDonald's noch bevor die Sowjetunion kollabierte seine erste Filiale in Moskau eröffnete, ist Pepsi seit mehr als 60 Jahren in Russland vertreten. Das Unternehmen verbucht rund vier Prozent seiner konzernweiten Erlöse in dem Land. Bei Coca-Cola sind es ein bis zwei Prozent und ebenfalls eine lange Tradition, die beendet wird.