Carola Knorr (Foto) hat zum 1. März als Director Marketing DACH bei Friesland Campina Germany begonnen. Sie berichtet in dieser Position an Guido Kühne, Managing Director DACH.

Als Director Marketing DACH verantwortet Carola Knorr das Geschäft für alle Marken von Friesland Campina in Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter die Fokusmarken Landliebe, Valess und Chocomel ebenso wie Frico, Holland Master und TUFFI – sowie das Eigenmarkengeschäft, teilt das Unternehmen mit.

Knorr war zuvor über 16 Jahre lang in der Konsumgüterbranche in verschiedenen Positionen national und international im Marketing und Vertrieb tätig. Zuletzt leitete sie als Director Marketing das Laundry und Home Care Geschäft bei Henkel in Deutschland und der Schweiz.