Das Düsseldorfer Unternehmen van Wylick ist eines der führenden Großhandelsunternehmen im deutschen Fruchtmarkt. Kerngeschäft sind Bananen.

„Mit unserer Grünware aus Ecuador und der neuen nachhaltigen und schonenden Reife-Technik startet San Lucar mit neuer Premium-Banane. Ziel ist, unseren Kunden mit Qualität, Optik, Geschmack, Shelf life und einem echten Premium-Bananenkonzept 12 Monate im Jahr zu überzeugen“, erklärt Armin Rehberg, CEO Operations bei San Lucar. Die ersten Bananen mit der neuen schonenden und nachhaltigen Reifetechnologie kann man ab Anfang März im Markt erwarten.

San Lucar Bananen kommen ausschließlich aus der Küstenregion „Los Ríos“ in Ecuador und gedeihen dort in einem für Bananen optimalen tropisch-warmen Klima. In klassischen Reifesystemen werden die Früchte oftmals nach einem vorgegebenen Reifeschema, standardisierten Parametern und viel manueller Arbeit gereift. Hingegen erlauben moderne Reifeanlagen eine umfassende Überwachung und eine schonende, stressfreie Reifung. Die hier angewandte Technologie, die sich einer intelligenten Softwaresteuerung bedient, ermöglicht eine dynamische Berechnung und Anpassung der optimalen Frucht-Reifungseinstellungen.