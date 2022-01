Das Backwaren-Start-up Ben Fit konnte am Jahresanfang eine neue Kapitalrunde erfolgreich abschließen und eine Investitionssumme im mittleren Millionenbereich einsammeln. Im Geschäftsjahr 2021 konnte das von Benjamin Jakob (Foto) gegründete Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 100 Prozent vorweisen.

Nach eigenen Angaben konnte der Ausbau der bereits erfolgreichen Online-Kanäle des Düsseldorfer Start-ups die Investoren überzeugen. Mithilfe der neuen Gelder will Ben Fit neue Projekte und Produkte verwirklichen und die deutschlandweite Distribution voranbringen. Derzeit steht das Sortiment bei 50 Produkten mit Fokus auf High-Protein-Back- und Snackingprodukten, die Mehrwerte wie Bio, glutenfrei und vegan bieten. Gelistet ist das junge Unternehmen in rund 7.500 Filialen, etwa in Teilen von Edeka, Rewe und Globus.

„Die Investitionssumme wird gezielt für den Ausbau unserer Vertriebsstruktur eingesetzt und die deutschlandweite Distribution unserer Produkte steht im absoluten Fokus für 2022“, sagt Gründer Jakob. Er zeigt sich erfreut darüber, dass Ben Fit mithilfe von „weiteren tollen, strategischen Partnern“ einen qualitativ hochwertigen Gesellschafterkreis aufbauen konnte.