Die Impfungen auf dem Brauereigelände können seit Mai, in einem in der Krombacher Erlebniswelt errichteten Impfzentrum verabreicht werden. Die Brauerei unterstützt die Umsetzung organisatorisch mit kostenfreiem Betreuungspersonal. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie bis zum heutigen Tag so erfolgreich leisten konnten und unser Impfangebot so toll angenommen wird“, sagt Peter Latz, Leiter CRM der Krombacher Brauerei und Organisator des Krombacher Impfzentrums.

Im vergangenen Jahr wurde auch ein betriebseigenes Testzentrum aufgebaut. Hier seien inzwischen über 26.000 Schnelltests sowie die betriebsinterne Impfkampagne durchgeführt worden.