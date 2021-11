„Michael Schulze Kalthoff hat unserer Genossenschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten von unterschiedlichen Führungspositionen aus in Vertrieb, Export und Produktion viele wichtige Impulse gegeben“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Josef Lehmenkühler.



Neben Schulze Kalthoff gehören dem geschäftsführenden Vorstand weiterhin Carsten Schruck (Finanzen, Personal/Recht, IT) und Johannes Steinhoff (Weiterverarbeitung, Rind- und Kalbfleisch, Technik) an. Schulze Kalthoff ist Nachfolger von Steen Sönnichsen, der das Unternehmen im Sommer verlassen hatte.