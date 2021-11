Eva Wüllner (Foto) ist seit Oktober 2021 bei L’Oréal Österreich Deutschland als Head of Media Relations & Reputation Management tätig. In der neuen Position ist sie zuständig für die strategische Medienarbeit, das Issue Management sowie die Kommunikation der Geschäftsführung, insbesondere von Geschäftsführerin Wioletta Rosolowska.

Wüllner verantwortete zuletzt beim Erstversicherer ERGO in Düsseldorf die externe Kommunikation der Gruppe. Zuvor war sie mehrere Jahre in der Bundes- und Landespolitik aktiv, so war sie Sprecherin der Bundes-CDU und zudem in zwei nordrhein-westfälischen Ministerien für die Außendarstellung zuständig. Auch hat sie die Hauptstadtrepräsentanz der Direktbank ING Deutschland aufgebaut und geleitet.

Eva Wüllner berichtet an Stefan Geister (54), Director Communications & Engagement und Mitglied der Geschäftsführung L’Oréal Österreich Deutschland.