Der Aufsichtsrat der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods hat Manfred Graff (Foto), Landwirt aus Simmerath in NRW, zum stellvertretenden Aufsichtsratschef ernannt. Er tritt die Nachfolge der Schwedin Heléne Gunnarson an, die ihre Position im Aufsichtsrat abgibt, um sich verstärkt ihrem Betrieb zu widmen.

Graff (62) wird die Position als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nach der Sitzung der Vertreterversammlung am 27. Oktober übernehmen, wie Arla mitteilte. Er bewirtschaftet in Simmerath in Nordrhein-Westfalen einen konventionellen Milchviehbetrieb mit 230 Kühen. 1986 wurde er Mitglied der damaligen Molkereigenossenschaft MUH (Milch-Union Hocheifel), die 2012 mit Arla fusionierte. Bei MUH wurde er 1998 gewählter Vertreter und 2006 zum Vorsitzenden der MUH gewählt. Seit 2012 sitzt er im Aufsichtsrat von Arla Foods und ist seit diesem Zeitpunkt auch Vorsitzender des zentraleuropäischen Area Councils (Gebietsrat).

Der Arla Aufsichtsratsvorsitzende Jan Toft Nørgaard aus Dänemark wurde mit den Worten zitiert: „Manfred Graff und ich arbeiten im Aufsichtsrat schon seit 2012 eng zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein starkes Führungsteam sein werden.“