Logistikprobleme Milchindustrie wegen Lieferketten besorgt

Derzeit sieht der Milchindustrie-Verband viele Probleme in den Lieferketten. „Es fing zunächst mit dem Brexit an, dann mangelte es an Containern aus China in der Pandemiezeit und nun fehlen viele Zusatz- und Hilfsstoffe in den Werken“, sagte Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des MIV, während einer Pressekonferenz in Hamburg.