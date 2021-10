Anfang Oktober hat Jochen Mannsperger als Direktor Beschaffung in Gelsenkirchen begonnen. Mannsperger war in den letzten 14 Jahren in der Getränkeindustrie als Leiter Einkauf Food in den Bereichen Copacking und Rohwareneinkauf tätig. Als Diplom Agrar-Ingenieur mit weiteren beruflichen Stationen im Gemüseanbau und -handel, sowie bei einem Babykost-Hersteller bringt er Erfahrungen beim nationalen wie globalen Rohstoff-Sourcing und dem Bio-Bereich mit.

Eva Hunsinger-Spira hat als Leiterin Vertrieb bei Müller’s Mühle den Key Account zum Lebensmitteleinzelhandel übernommen. Die Kölnerin kann auf eine über 20-jährige Karriere im Food- und Nonfood-Bereich von namenhaften Retailmarken zurückblicken. Neben ihrer Erfahrung im Food Einkauf und Key Account, bringt sie zusätzliche Kenntnisse aus dem Projektmanagement, sowie der Übernahme und Integration mehrerer Handelsgruppen mit.