Esselborns Aufgabenbereich umfasst die gesamte strategische Kommunikation umfasst die Bereiche Markenstrategie und Markenkommunikation sowie Corporate Communications mit den Themen Public Affairs und Public Relations. Die Vilsa-Gruppe will damit „erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre fortsetzen“. Er ist bereits seit 2012 als Direktor Marketing in der Gruppe tätig und war in dieser Funktion für alle Marken des Unternehmensportfolios verantwortlich.