Die Emmi Gruppe leitet mit einem Doppelwechsel an der Spitze von Verwaltungsrat und Konzernleitung frühzeitig die Nachfolgeregelung ein. Konrad Graber (Bild, r.), Präsident des Verwaltungsrats, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Emmi Gruppe Nachfolgeregelung an der Doppelspitze

Im April 2023 wird der Schweizer Molkereikonzern auf der Generalversammlung einen neuen Verwaltungsrat wählen. Als Nachfolger von Graber wurde nun Urs Riedener nominiert, der das Unternehmen seit 2008 als CEO erfolgreich führt und sein Amt per Ende 2022 abgibt.

„Emmi hat sich zu einer international erfolgreich agierenden Gruppe mit Premium-Milchprodukten und starken Marken entwickelt. Aufgrund der hervorragenden Positionierung bei all unseren Anspruchsgruppen erachte ich den Zeitpunkt als ideal, die Nachfolgeregelung an der Spitze von Emmi einzuleiten. Es freut uns, dass der aktuelle CEO Urs Riedener, dessen initiative und engagierte Führung Basis des Erfolgs und der Kultur von Emmi sind, auf die strategische Ebene wechseln will und damit die Zukunft des Konzerns auch weiterhin mitentwickeln kann“, erklärte Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats der Emmi AG.