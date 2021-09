2020 erzielte Athenos einen Umsatz von knapp 76 Millionen Euro (90 Millionen US-Dollar). Das Athenos-Geschäft wird von der seit 2009 zur Emmi Gruppe gehörenden Emmi Roth USA geführt. Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Genehmigung der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörden.

Die Transaktion zwischen Emmi und Lactalis beinhaltet im Kern die Rechte an der Marke Athenos sowie weitere im Zusammenhang mit diesem Geschäft bestehende Rechte und Verträge. Die Herstellung, Verarbeitung und Distribution der Produkte erfolgt bereits seit Jahren im Auftrag. Diese bewährte Wertschöpfungskette will Emmi beibehalten

"Mit Athenos stösst die Nummer 1 im US-amerikanischen Feta-Markt zu Emmi. Wir sind überzeugt, für die Weiterentwicklung dieses Geschäfts gut aufgestellt zu sein. Es stärkt unsere Position im strategisch wichtigen US-Markt und damit auch unser wachsendes Exportgeschäft aus der Schweiz, wenn wir unseren Kunden in Zukunft ein noch umfangreicheres und attraktiveres Gesamtsortiment anbieten können", so Matthias Kunz, Executive Vice President der Division Americas bei Emmi. Wie von Kraft Heinz und der Lactalis Gruppe publiziert, wurde das Athenos-Geschäft im Herbst 2020 als Teil der Natural Cheese-Transaktion von Kraft Heinz an eine US-Tochtergesellschaft der Lactalis Gruppe verkauft. Um Bedingungen, die während der üblichen kartellrechtlichen Prüfung dieser Transaktion durch die US-Behörde auferlegt wurden, zu erfüllen, hat die Lactalis Gruppe zugestimmt, das Athenos-Geschäft an Emmi weiterzuverkaufen. Die Übernahme des Athenos-Geschäfts durch Emmi steht ebenfalls noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Aufsichtsbehörden.