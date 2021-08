Fabian Röcke (Bild), zuvor Strategic Demand Director im Unternehmen, ist neuer Sales Director beim Süßwarenhersteller. Er folgt auf Gunnar Frettlöhr, der sich derzeit in Geprächen bezüglich neuer Aufgaben innerhalb der Organisation befindet. Zudem tritt Przemek Misiewicz seine Rolle als People & Organization (P&O) Director an. Er folgt auf Saskia Connell, die zur britischen Mars Tochter Linnaeus wechselt. Beide berichten als Mitglieder des German Leadership Teams an Geschäftsführer Carsten Simon.

Fabian Röcke war in den vergangenen zehn Jahren bei Mars Wrigley in Deutschland in verschiedenen Funktionen für die Bereiche Marketing und Sales tätig. In der neuen Mars Wrigley Organisation übernahm er vor zwei Jahren als Director das Strategic Demand Leadership (SDL) Team mit den Bereichen Category Strategy & Leadership, Strategic Revenue Management, Consumer & Market Insights, Customer Marketing und Merchandising.

Neuer People & Organization Director ist ab sofort Przemek Misiewicz. Er wechselte 2014 als P&O Business Partner für das Schokoladensegment von Nestlé zu Mars in Polen. Im Jahr 2016 wurde er zum Talent & Learning Manager ernannt. In dieser Funktion leitete der 37-Jährige die Talent & Capability Agenda und trieb die Governance- und Compliance-Kultur der polnischen Gesamtorganisation voran, stieg zum People ITO Lead und später zum P&O Head für Mars Wrigley auf. Diese Position hatte er bis zu seiner jetzigen Berufung nach Unterhaching inne.