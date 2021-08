Das Gesundheitsamt des Kreises Offenbach hat den Produktionsstandort der Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg an der Industriestraße in Dreieich vorübergehend geschlossen, wie die Zeitung "FR" meldet. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, seien 61 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Eine 14-tägige Quarantäne sei gegenüber allen Beschäftigten angeordnet. Laut der Rewe Group, zu der Wilhelm Brandenburg gehört, sind in der Produktion 450 Beschäftigte von der Betriebsschließung betroffen. Wie die Infektionen zustande gekommen seien, lasse „sich nicht vollständig nachvollziehen“, so die Behörde.