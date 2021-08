Veganz Group AG gewinnt Brandenburg Kapital als weiteren Investor in vorbörslichem Private Placement. Das Unternehmen schließt damit eine Eigenkapitalrunde von 11 Millionen Euro ab und will mit dem Aufbau der Produktion starten.

Bereits im Rahmen der ersten Tranche konnte die Veganz Group AG im Juli 2021 wichtige Investoren überzeugen. Neben dem prämierten Fonds Paladin One als Lead Investor, beteiligten sich die Firma Develey Holding sowie mehrere Privatinvestoren, darunter Marcel Maschmeyer und Michael Durach an der Veganz Group AG.



Mit Brandenburg Kapital gehört nunmehr die führende Venture-Capital-Gesellschaft in der Region Brandenburg zu den Veganz-Investoren. Als eines der wenigen unabhängigen veganen Unternehmen in Deutschland mit einem veganen Vollsortiment, werden die neuen Finanzmittel unter anderem in eine moderne zweite Produktionsstätte fließen. Hier werden zukünftig auf über 9.000 Quadratmeter Produktionsfläche neben pflanzlichen Alternativen zu klassischen Molkereiprodukten, wie Blauschimmelkäse und Camembert, vegane Fleisch- und Fischalternativen produziert.