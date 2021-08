Immer mehr Unternehmen in Deutschland haben mit Materialmangel zu kämpfen: Fast zwei Drittel der Industriefirmen klagen laut einer IFO-Umfrage über Engpässe und Problemen bei Vorlieferungen als Hindernis für ihre Produktion.

Von April bis Juli stieg der Anteil der Firmen von 45 auf 63,8 Prozent, wie das IFO-Institut in München mitteilte. „Das könnte zu einer Gefahr für den Aufschwung werden“, warnte das IFO. Problematisch seien auch die teilweise stark gestiegenen Einkaufspreise. „Derzeit bedienen die Hersteller die Nachfrage noch aus ihren Lagern an Fertigwaren. Aber die leeren sich nun auch zusehends, wie sie uns mitgeteilt haben“, so die Hersteller laut der IFO-Umfrage.