In den deutschen Hochwassergebieten stehen viele Menschen vor dem Nichts. Für sie mobilisiert die Industrie weiterhin schnelle Hilfe. Die Familienunternehmen Rhodius, Heuft und Rick aus Burgbrohl (Voreifel) spenden 1 Million Euro an Flutopfer.

„Das Geld soll besonders schwer betroffenen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Damit dies gelingt, wird eng mit den betroffenen Gemeinden vor Ort zusammengearbeitet“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Auch der Tiefkühlkost-Lieferdienst Eismann aus Mettmann hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Für jedes verkaufte Sparpaket, eine Produktkombination zu reduzierten Preisen, spendet das Unternehmen einen Euro an die „Aktion Deutschland hilft“. Zusätzlich wollen mehrere Mitarbeiter einen Teil ihres Arbeitslohnes zu spenden. „Uns ist es sehr wichtig, geschädigte Menschen so schnell und unkompliziert wie möglich zu unterstützen – deshalb läuft unsere Spendenaktion ab sofort, jeder Verkauf zählt und hilft“, sagt Geschäftsführer Elmar Westermeyer. Mindestens 50.000 Euro sollen durch diese Aktion zusammenkommen. Darüber hinaus werden über den Verein „eismann Selbsthilfe“ Fahrer unterstützt, die es privat oder wirtschaftlich schwer getroffen hat. Auch plant der Lieferdienst Betroffene und Helfer mit kostenfreier Ware in Form von Gratis-Bestellungen zu versorgen.

100.000 Euro spendet der Baumaschinenkonzern Zeppelin. Außerdem werden Mitarbeitende, die ehrenamtlich an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt sind, während ihres Einsatzes bezahlt freigestellt. Neben der Spende an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ kommt auch das Engagement von Zeppelins Herstellerpartner Caterpillar den Opfern zugute. Über die Caterpillar Foundation unterstützt das US-amerikanische Unternehmen das internationale Rote Kreuz, das sich aktuell um Flutopfer in Deutschland und Belgien kümmert.