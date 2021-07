Bundesamt für Verbraucherschutz Warnung vor "Joy in a Jar"

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr von veganer Mandelsoße des Herstellers Joy in a Jar mit Sitz in Frankfurt am Main. Im Produkt "Creamy Almond Ready to eat vegan Soße" wurden Clostridium-botulinum-Bakterien nachgewiesen.