Er folgt damit Fridolin Frost, der innerhalb des Unternehmens auf die Position des Senior Director Global & International Customers in der Zürcher Firmenzentrale wechselt. Martin Kaufmann bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und allgemeines Management in der Consumer Packaged Goods- und Luxusgüter-Branche mit. In den vergangenen zwei Jahren war er als Senior Advisor für die Entwicklung und Umsetzung von Marketing-, Vertriebs- und Digitalisierungsstrategien für internationale CEOs und deren Leadership Teams tätig.