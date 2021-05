Marcin Piaseczny (Foto) wird bei Bahlsen neuer Marketing Director D-A-CH. Er kommt von Haribo Deutschland, wo er als Head of Marketing tätig war.

Süßgebäckhersteller Bahlsen baut das Marketing im deutschsprachigen Raum aus. Seit Anfang Mai hat Marcin Piaseczny nach Unternehmensangaben die Position des Marketing Director D-A-CH übernommen. Er ist gleichzeitig auch Mitglied des Global Marketing Leadership Teams.

Marcin Piaseczny (Jahrgang 1982) hat laut Bahlsen jahrelange Erfahrung in führenden Positionen der Süßwarenindustrie. Seit 2017 war er bei Haribo Deutschland als Head of Marketing tätig, wo er unter anderem eine neue Marketingorganisation aufbaute. Zuvor arbeitete er viele Jahre bei Ferrero. Dort verantwortete er das Brand Building verschiedener Marken aus dem „kinder“-Portfolio und positionierte sie auf dem polnischen und deutschen Markt. Zudem leitete er das deutsche Marketingteam von Nutella.

Piaseczny, Jahrgang 1982, startete seine Karriere als Assistent Key Account Manager bei Ferrero in Warschau. Dort hat er auch einen Master in Marketing-Management und einen in Quality Management erworben.