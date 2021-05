„Wir freuen uns, dass wir mit Other Guys einen Partner voller Tatendrang und einem starken Netzwerk in der Branche gewinnen konnten“ sagt Stefan Huber, Diversa Head of Sales & Brand Activation. „Die aktuelle Situation fordert kluge und auch mutige Entscheidungen. Mit dem Mix aus eigenem Vertriebsaußendienst und der Kooperation mit Other Guys sind wir aus unserer Sicht für die Wiedereröffnung der Gastronomie ideal aufgestellt.“

Die Diversa Spezialitäten GmbH wurde bereits im Jahre 1972 als Distributionshaus von Underberg gegründet, und beliefert Lebensmittelhandel sowie Cash & Carry-Märkte in Deutschland. Der Fachhandel und die Gastronomie wird über einen spezialisierten Vertriebsarm, die TeamSpirit Internationale Markengetränke GmbH, betreut.

Other Guys sei laut Mitteilung Spezialist mit langjähriger Erfahrung und habe ein "außergewöhnliches Netzwerk in der Szene-Gastronomie". Das Portfolio sei bewusst klein gehalten und keine der Marken steht in direkter Konkurrenz.