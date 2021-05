In dieser Funktion wird er auch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung des Herstellers für Süß- und Salzgebäck

aus Polch (Rheinland-Pfalz). Damit komplettiert der 47-Jährige die Geschäftsführung von GdB, der außerdem Bruno Kulmus für die Bereiche Produktion und Technik sowie seit dem 1. April 2021 Ralf Brinkhoff für den kaufmännischen Bereich angehören. Lars Engel war zuvor sieben Jahre lang beim Gebäckhersteller Bahlsen tätig – zuletzt als General Manager für die Business Unit D-A-CH und damit für die drei deutschen

Bahlsen-Werke in Barsinghausen, Varel und Berlin verantwortlich. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen bei Beiersdorf sowie bei British American Tobacco mit nationaler und internationaler Verantwortung in den Bereichen Finanzen, Marketing und Vertrieb.