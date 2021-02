Guido Zaß (Foto) hat zum 1. Februar 2021 die Funktion des Vorstands Konzernfinanzen, Rechnungswesen, Konzerncontrolling, Recht & Steuern, IT und Compliance der Heristo Aktiengesellschaft übernommen.

Anzeige

Der 55-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in allen kaufmännischen Funktionen in Familienunternehmen, unter anderem auch in der Nahrungsmittelindustrie. Zuletzt war er als Geschäftsführer bei der Osthus Group GmbH tätig. Zaß bildet damit den dreiköpfigen Vorstand der Heristo Aktiengesellschaft gemeinsam mit Heinrich W. Risken und Oliver Risken.

Zaß übernimmt das Vorstandsressort von Andreas Holtze, der die Unternehmensgruppe auf eigenen Wunsch verlassen hat.