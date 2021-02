Rigeto Unternehmerkapital: Neue Mehrheit bei Crusta Nova

Eine durch die Rigeto Unternehmerkapital vertretene Investorengruppe hat die Mehrheit an der Crusta Nova mit Sitz in Langenpreising bei München erworben. Crusta Nova versteht sich als Pionier in der landbasierten Aquakultur und vertreibt als spezialisiertes Seafood-Unternehmen sowohl B2B an Restaurants und den Lebensmitteleinzelhandel als auch B2C an Endverbraucher.