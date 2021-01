Allgäuer Hof-Milch: Neuer kaufmännischer Leiter

Anzeige

Der 43-jährige verfügt über langjährige Erfahrung in kaufmännischen Führungspositionen, unter anderem in der Milchwirtschaft, in der Fleischbranche, in der Verpackungsindustrie sowie bei einer Brauerei. #

„Die Allgäuer Hof-Milch befindet sich aktuell in einem Umstrukturierungsprozess und daher freuen wir uns, dass wir mit Christian Heckl eine sowohl fachlich als auch persönlich hervorragende Führungskraft gewinnen konnten. Mit seiner Unterstützung werden wir die Allgäuer Hof-Milch GmbH konsequent weiterentwickeln und unsere strategische Positionierung, also hochwertige Produkte aus der Region für die Region, vorantreiben“, berichtet Geschäftsführer Kuno Linder.