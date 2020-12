Süßwarenindustrie: Weniger Schokoladen-Nikoläuse

Anzeige

Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) produzierten für die Weihnachtszeit 151 Millionen Schokoladen-Nikoläuse weniger. Dies sind 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gründe hierfür sind verhaltenere Bestellungen des Lebensmitteleinzelhandels und teilweise auch Rückgänge im Exportgeschäft, so der BDSI.

In Baden-Württemberg beispielsweise stellte die Firma Rübezahl Schokoladen aus Dettingen unter Teck 70 Millionen Schokoladen-Nikoläusen her. Das seien etwa fünf Millionen weniger als sonst, teilte ein Sprecher der Unternehmensgruppe mit. Man rechne für das Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich. Weiter sei die Nachfrage aus dem Ausland deutlich zurückgegangen. Auch beim Schokoladenhersteller Klett aus Nehren war das Weihnachtsgeschäft leicht rückläufig. Wegen der Corona-Krise seien weniger Schokoladenweihnachtsmänner ins Ausland exportiert worden, berichtete der SWR.

In Brandenburg hingegen produziert die Confiserie Felicitas in Hornow, die 50 Fachgeschäfte beliefert, derzeit tausende Weihnachtsmänner und Pralinen, aber auch Sonderanfertigungen wie etwa Schoko-Weihnachtsfrauen mit Masken. Die Schokoladenmanufaktur Edelmond in Luckau verzeichnet ebenfalls gute Zahlen. Weihnachtspräsente seien sehr begehrt, das Marzipan bereits ausverkauft und müsse nachproduziert werden, sagte Geschäftsführer Alexander Martin. Die Confiserie setzt zum Teil auch auf den Online-Handel, beim Chocolatier überwiegt dieser.

Rund zwei Drittel (etwa 100 Millionen) der in Deutschland produzierten Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner wurden in den vergangenen Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel, an Kaufhäuser und den Fachhandel in Deutschland ausgeliefert.