Alpenhain: Produktion in neuer Käserei in Lehen gestartet

Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat die neue Käserei von Alpenhain in Lehen offiziell den Betrieb aufgenommen. Insgesamt 45 Millionen Euro hat das Unternehmen in die Errichtung von Gebäude und hochmoderne Molkerei- und Käsereianlagen investiert.

Die neue Produktionsstätte löst die alte Käserei ab, in der über vier Jahrzehnte hinweg bis zuletzt Käse produziert wurde.

Im Drei-Schicht-Betrieb werden von je achtköpfigen Teams zukünftig auf der Fläche eines halben Fußballfeldes täglich bis zu einer Million Käsestücke hergestellt. Im Gegensatz zu anderen Käsereigroßanlagen könne in der neuen Alpenhain-Anlage dabei zwischen fünf verschiedenen Käsestückformaten gewechselt werden, teilt der Hersteller mit.

Für die neue Produktionslinie habe man in allen Teilbereichen mit renommierten Lieferanten zusammengearbeitet, allen voran dem oberbayrischen Käsereianlagenhersteller ALPMA, um gemeinsam eine ganze Reihe hochinnovativer Lösungen zu entwickeln. Die daraus entstandene Anlage ermögliche die Herstellparameter in wesentlich engeren Grenzen und bei höherer Stückleistung zu fahren. Zudem werde den an der Linie Beschäftigten die körperliche Arbeit um vieles leichter gemacht. Dafür wurden in einem neu errichteten, hochaufragenden Erweiterungsgebäude vollautomatische Speicher für die außerordentlich großen Käseformen geschaffen.