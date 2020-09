Bauck GmbH: Veränderungen in der Vertriebsleitung

Zum 1. Oktober wird Susan Bauck (Foto) sowohl ihre Rolle als Bereichsleiterin Vertrieb, als auch als Teamleiterin Vertriebsaußendienst der Bauck GmbH niederlegen, um im Frühjahr 2021 nach einem Sabbatical in neuer Rolle zurückzukehren.

Im Rahmen des Sabbaticals wird sie eine Fortbildung an einer britischen Hochschule absolvieren. Ab Frühjahr 2021 wird sie in Teilzeit im Marketing-Team in den Bereichen Produktinnovation und Sortimentsgestaltung tätig sein.

Mit dem Ausscheiden von Susan Bauck übernimmt Jan-Peter Bauck kommissarisch die Bereichsleitung Vertrieb. Die Position Teamleitung Vertriebsaußendienst wird neu besetzt.

„Nach fast 30 Jahren im Unternehmen hatte ich das Bedürfnis etwas Neues anzugehen. Ich freue mich sehr nach der Weiterbildung wieder einzusteigen mit der Möglichkeit in der neuen Rolle weiterhin dem Unternehmen und der Bio-Branche verbunden zu bleiben. Die Inbetriebnahme der neuen Mühle scheint mir ein passender Zeitpunkt zu sein, um die Verantwortung für den Vertrieb weiterzugeben“, so Susan Bauck.