SC Johnson Neubesetzung im Vertrieb DACH

In dieser Rolle wird Kastenholz für die Leitung der Vertriebsaktivitäten und die Abstimmung der Vertriebsstrategien mit sämtlichen Handelspartnern in der DACH-Region verantwortlich sein. Er wird an der deutschen Hauptgeschäftsstelle von SC Johnson am Standort Erkrath tätig sein.

Zuletzt war Kastenholz als Senior Director Sales bei Arla Foods tätig. Davor war er als Sales Manager unter anderem bei Heinz und Reckitt Benckiser aktiv. Er berichtet an Christian Rahmig, der im Februar 2020 als General Manager Central Europe zu SC Johnson gekommen ist.