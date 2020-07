Landgard: Beruft Karl Voges zum Vorstand

Anzeige

„Karl Voges kennt Landgard aufgrund seiner vorherigen Vorstandsarbeit sehr gut und ist in der Branche exzellent vernetzt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Bert Schmitz. Voges hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in genossenschaftlichen Organisationen, unter anderem von 2013 bis 2017 als Vorstand bei Landgard. In dieser Funktion hat er während der Sanierungsphase maßgeblich zur erfolgreichen Restrukturierung beigetragen, insbesondere in der Sparte Obst & Gemüse, heißt es in einer Mitteilung.

Voges hat drei Schwerpunkte für seine Arbeit festgelegt: Erzeugerbetriebe stärken, eng mit den Handelskunden zusammenarbeiten und Vermarktung der Erzeugerware stärken.