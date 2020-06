Mars Wrigley Maren Saller steigt auf

Maren Saller ist neuer S & OP+ (Strategic Deployment & Operational Planning) und Activity Management Director von Mars Wrigley in Deutschland. Sie tritt die Nachfolge von Richard Vaughan an, der eine neue Rolle im Leadership-Team von Mars Food North America in Chicago übernimmt.

Künftig wird Maren Saller nach einer Unternehmensmeldung eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung von Mars Wrigley in Deutschland spielen: Die Abteilung S&OP+ leitet den Mars-internen Kernprozess zur Strategieumsetzung und spielt eine Schlüsselrolle bei der Erzielung qualitativen Wachstums. Activity Management unterstütze Produktaktivitäten von der Idee bis zum Launch und gewährleistet die Erstellung zeitnaher Stammdaten. In ihrer neuen Position berichtet Saller als Mitglied des Leadership-Teams an Geschäftsführerin Laurence Etienne.

Die heute 42-jährige Maren Saller kam 2011 als Senior Financial Analyst für das Wrigley- Deutschland-Geschäft zu Mars. Nach einer weiteren Station bei Wrigley Austria übernahm sie 2015 die Rolle des Chief Financial Officers (CFO) im CAFOSA Leadership-Team in Barcelona. CAFOSA, eine Tochtergesellschaft von Mars Incorporated, ist laut Mars Wrigley ein weltweit führender Lieferant und Hersteller von qualitativ hochwertiger Kaugummibasis, dem Hauptbestandteil von Kaugummi.