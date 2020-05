Nestlé Wagner: Ludsteck folgt auf Göbel

Anzeige

Thomas Ludsteck leitet derzeit die Bereiche Marketing, Sales und Corporate Communication im globalen Wassergeschäft von Nestlé. Er hat während seiner langjährigen Tätigkeit im Konzern internationale Erfahrung gesammelt und war in unterschiedlichen Geschäften für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig. In Italien leitete er die Division kulinarische und gekühlte Milchprodukte; später leitete Herr Ludsteck dort das Joint Venture „Lactalis-Nestlé Produits Frais“. Anschließend verantwortete er in der Strategic Business Unit die globalen Kategorien kulinarische sowie gekühlte Milchprodukte.