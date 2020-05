Emmi: Verstärkung im Vertrieb

Mit Peter Neuhaus als European Head of Sales Discount und Frank Rademacher als Head of Sales Retail bei Emmi Deutschland fokussiert das Unternehmen die Sales- Aktivitäten und sorgt auf nationaler und internationaler Ebene für Verstärkung.

Anzeige

Peter Neuhaus (48, Foto rechts) leitet seit dem 01. Januar 2020 das Europäische Discount – Vertriebsteam der Emmi Group. Nach über 15-jähriger Tätigkeit in führenden Positionen bei Savencia / Bongrain, wo er zuletzt für das deutsche Markendiscountgeschäft verantwortlich war, bringt Peter Neuhaus einen reichen Erfahrungsschatz sowohl an Markt- als auch an Produkt Know-how mit. Diesen wird er bei Emmi nutzen, um ein starkes Netzwerk sowie eine übergreifende Discount-Strategie für die Emmi Group in allen Kategorien und Standorten in Europa aufzubauen. Gleichzeitig übernimmt Peter Neuhaus die direkte Verantwortung für den deutschen Discount. Er berichtet in dieser Funktion an die Geschäftsführung der Emmi Deutschland GmbH Dr. Wagner-Wehrborn sowie im Gesamtkontext Europas an Robin Barraclough, European Vice President der Emmi Group.

Seit 01. Februar 2020 ist Frank Rademacher (48) als Head of Sales Retail bei Emmi Deutschland GmbH für das Sales-Team inkl. dem Customer Sales Department und dem Außendienst verantwortlich. Frank Rademacher blickt auf langjährige Vertriebserfahrung zurück, zuletzt als Business Unit Director bei Arla Foods Deutschland GmbH und SABMiller Brands Europe. In seiner neuen Position berichtet er an die GF Emmi Deutschland GmbH Dr. Wagner-Wehrborn.