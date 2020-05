Der digitale B2B-Marktplatz Box Inc startet auf dem deutschen Markt. Das Startup will vor allem kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, Verpackungen aus Wellpappe einfach und schnell online zu beschaffen.

Anzeige

Der Online-Marktplatz biete zudem Lieferanten den Zugang zu neuen Kunden, ohne eine eigene digitale Präsenz aufbauen zu müssen, teilt Box Inc mit.

„Box Inc digitalisiert den traditionellen Einkaufsprozess, indem es Käufern und Verkäufern von Verpackungen aus Wellpappe ermöglicht, den gesamten Beschaffungsprozess online abzuwickeln“, so Mikael Fristedt Westre, CEO von Box Inc. Die Lösung sei für Käufer kostenlos.