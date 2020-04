Wellpappenindustrie: Fürs System relevant

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat in den aktuellen „Leitlinien KRITIS Ernährung“ Betriebe zur Herstellung von Verpackungen und Verpackungsmaterial für Erzeugnisse der Ernährungsindustrie aufgeführt. „Damit erkennt die Bundesregierung die wichtige Rolle von Verpackungen für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung an“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW).

Der VDW hatte sich mit anderen Verbänden der Verpackungsindustrie in einer Stellungnahme an die Bundesregierung gewandt, um die formelle Einstufung als systemrelevant zu erhalten. Die Einstufung bedeutet für die Wellpappenhersteller, dass sie von Pandemie-bedingten Betriebsschließungen, unter Berücksichtigung des notwendigen Gesundheitsschutzes, ausgenommen würden. Damit verbunden seien außerdem befristete Maßnahmen, um ausreichend Arbeitskräfte beschäftigen zu können. Transportverpackungen aus Wellpappe bildeten das Rückgrat der Logistik, so der Verband.

Wichtig ist laut Wolfrum zudem, dass auch die Zulieferer der Wellpappenhersteller wie die Hersteller von Leim oder Druckfarben als systemrelevant eingestuft seien.