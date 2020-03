Campofrio Food Group: Neuer Country Manager

Anzeige

In der neu geschaffenen Funktion verantwortet er das operative Geschäft der Campofrio Food Group Deutschland GmbH mit Fokus auf den Marken Aoste und Campofrio im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der Kaufmann, Digitalisierungs- und Projektmanagementexperte Daniel Kamphausen verfügt über einschlägige Erfahrung in der profitablen Entwicklung regionaler und nationaler Märkte im Food-Sektor. So hatte er zuvor unter anderem Führungspositionen im Handel sowie bei Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen für den europäischen Retail inne, zuletzt als Sales Director DACH.