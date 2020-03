Die Messe Düsseldorf verschiebt mehrere Messen: Pro Wein, Wire, Tube, Beauty, Top Hair sowie die Energy Storage Europe werden in enger Abstimmung mit allen Beteiligten verlegt.

Anzeige

Man werde zeitnah über alternative Messetermine beraten, um größtmögliche Planungssicherheit zu garantieren, so Werner M. Dornscheidt (Foto), Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH. In Hannover hat die Deutsche Messe beschlossen, die Twenty2x vom 23. bis 25. Juni durchzuführen. Die Terminfindung zur Halal Hannover läuft aktuell in enger Abstimmung mit den Ausstellern und wird zeitnah bekannt gegeben.