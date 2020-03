Optima Packaging Group Über 400 Millionen Euro Umsatz

Anzeige

Weltweit sind 2.450 Mitarbeiter für Optima tätig. 2019 beschäftigte Optima über 160 Auszubildende und Studierende. Seit März 2019 ergänzt mit Rianta Packaging Systems eine neue Tochtergesellschaft die Unternehmensgruppe. Mit den Einweihungen des CSPE-Centers und des Logistikzentrums stellte Optima im vergangenen Jahr wichtige Weichen für die Zukunft. 2020 steht für das global aufgestellte Unternehmen ganz im Zeichen der Interpack, der Weltleitmesse in der Verpackungsbranche, so Hans Bühler, geschäftsführender Gesellschafter. Globale Handelskonflikte, die sich abschwächende weltweite Wirtschaftsdynamik und zurückhaltende Investitionspläne der Unternehmen wirken sich auch bei Optima auf das Ergebnis aus, jedoch nur in geringem Ausmaß. Mehr Gewicht hat die grundlegende Neukonsolidierung des Papierhygienemarktes. Bedeutende Global Player strukturieren sich um und haben Investitionen zeitweise zurückgestellt. „Als breit aufgestelltes Unternehmen hat Optima die geringere Auslastung des Geschäftsbereichs Nonwovens durch die Umverteilung von Kapazitäten innerbetrieblich erfolgreich ausgeglichen“, sagt Hans Bühler. „Rasante Marktveränderungen wie diese sind deutlich häufiger zu erwarten, da wir beobachten, dass sich die Nachfrage der Endkonsumenten immer schneller ändert“, erklärt Bühler. Nach einem dauerhaften Boom in den vergangenen fünf Jahren sei es normal, dass der Absatz in einzelnen Branchen zeitweise abnehme. 2020 werde für Optima Nonwovens ähnlich verlaufen. Für 2021 rechnet er mit einer Erholung des Papierhygienemarktes. Rainer Feuchter und sein Team nehmen sich fokussiert den internationalen Märkten für Brot-, Lebensmittel-, Genussmittel und Konsumgüter an.