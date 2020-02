Juul Labs Green übernimmt Geschäftsführung

Anzeige

Jonathan Green ist seit Oktober 2018 General Manager Juul Labs Schweiz, wo er die Markteinführung von Juul verantwortete. Die Marke habe sich, so Juul, innerhalb von nur fünf Monaten zum Markführer entwickelt. Markus Kramer war 18 Monate bei Juul beschäftigt.

Green verfügt laut Juul über mehr als zehn Jahre Erfahrung als Geschäftsführer von nationalen und internationalen Unternehmen in der Pharma-, Medizintechnik- und Konsumgüterbranche (unter anderem Vitra, Migros und British Petroleum).

Chris Keneally, Senior Vice President, Juul Labs EMEA, will durch die Zusammenführung der Geschäfte in Deutschland und der Schweiz, in der Lage sein, „die Erfahrungen, Ressourcen und Fähigkeiten beider Märkte noch besser zu nutzen und gleichzeitig die Route-to-Market Strategie in dieser Region weiter zu optimieren“.