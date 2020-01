Süßwaren: Zu viel Plastik in der Verpackung?

Vor dem Start der Süßwarenmesse ISM am Sonntag in Köln fordern Umweltschützer einen „Systemwechsel“ bei der Verpackung der Süßigkeiten. „Der Umbruch muss jetzt stattfinden“, fordert die Verpackungs-Referentin bei Greenpeace, Viola Wohlgemuth. Sie kritisiert die hohe Anzahl an Plastik- und Singleverpackungen. Experten sehen die Kritik nur teilweise gerechtfertigt.