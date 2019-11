Forsa-Umfrage: Zeigt Negativ-Trend bei E-Zigaretten

In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands des eZigarettenhandels (VdeH) wurden zwischen dem 29. Oktober und dem 5. November 2019 insgesamt 2.008 Erwachsene in Deutschland zur E-Zigarette befragt. Im Ergebnis geben 57 Prozent der Befragten an, dass sie diese für genauso schädlich oder sogar schädlicher halten als herkömmliche Tabakzigaretten.