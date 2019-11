Fairtrade Awards: Der Countdown läuft!

Werden Sie jetzt sichtbar für den fairen Handel! 2020 findet erneut die begehrte Preisverleihung statt, die einen herausragenden Einsatz für den fairen Handel auszeichnet. Bis zum 15. Dezember 2019 können Bewerber in den folgenden Kategorien ihre Unterlagen einreichen: Hersteller, Handel, Newcomer, Zivilgesellschaft, Nachwuchs. Zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben.

Die Vergabe der renommierten Fairtrade Awards findet am 25. März 2020 im Anschluss an die International Fairtrade Conference (IFC) in Berlin statt. Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichen Gala ausgezeichnet, die von Anke Engelke moderiert wird.

Weitere Informationen zu den Fairtrade Awards und der International Fairtrade Conference (IFC) finden Sie unter: www.fairtrade-deutschland.de/ifc-awards. Hier können auch die Online-Bewerbungen eingereicht werden.