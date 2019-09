IFCO-Gruppe: Neuer Finanzchef

Der Aufsichtsrat der IFCO-Gruppe hat Herrn Dr. Julian zu Putlitz (Foto) mit Wirkung zum 16. September 2019 als neuen Finanzchef (CFO) in die Geschäftsführung der IFCO Gruppe berufen.

In der Geschäftsführung der Gruppe übernimmt er künftig das Finanzressort von Margit Kendler, die IFCO nach dreijähriger erfolgreicher Tätigkeit auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu widmen. Der 51-jährige promovierte Diplom Volkswirt Dr. Julian zu Putlitz startete seine Karriere 1998 als Unternehmensberater bei Roland Berger im Bereich Restructuring & Corporate Finance, wo er ab 2004 als Partner tätig war. 2009 wechselte er als Vorstand Finanzen & Controlling (CFO) zur Sixt SE, wo er bis März 2019 tätig war. Zudem ist er seit Juli 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Sixt Leasing SE. Als Chief Financial Officer bei IFCO übernimmt Dr. zu Putlitz die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Creditor Relations, Risikomanagement, Steuern, Revision und IT.