Iglo Deutschland: Boermans wird Marketing Direktor

Henrik Boermans (Foto, 40) ist ab September neuer Marketing Direktor von Iglo Deutschland und verantwortet alle Marketingkommunikations-Aktivitäten für den deutschen Markt. Er berichtet an Antje Schubert, Vorsitzende der Geschäftsführung, Iglo Deutschland.

Boermans kommt von Mondelez, wo er in verschiedenen Funktionen und Regionen tätig war, zuletzt als Associate Marketing Director Joyful & Refreshing Candy. Davor bekleidete er in den letzten 14 Jahren verschiedene Führungspositionen im Marketing und Vertrieb bei Mondelez/ Kraft Foods in Deutschland und Skandinavien. Seine Berufslaufbahn startete der Master-Absolvent (Business Administration) als Bankkaufmann bei der Sparkasse Herford.

Boermans tritt bei iglo Deutschland die Nachfolge von Philipp Kluck an. Kluck übernahm Anfang April dieses Jahres innerhalb des Mutterunternehmens Nomad Foods die Geschäftsführung von Iglo Belgien.