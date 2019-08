Coca-Cola GmbH: Jensen folgt auf Bourbon

Anzeige

Bourbon (45) stand seit Januar 2015 an der Spitze der Coca-Cola GmbH, die als Tochter der The Coca-Cola Company (Atlanta) für die Markenführung und Produktentwicklung in Deutschland zuständig ist. Darüber hinaus verantwortete Bourbon auch das Geschäft von Coca-Cola in Dänemark und Finnland. Bourbon arbeitete dabei eng mit der Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH zusammen, die zuständig für die Herstellung und den Vertrieb der Getränke ist.

Unter Bourbons Führung wuchs das deutsche Geschäft kontinuierlich weiter. Dabei setzte sie auf Innovationen und mehr Auswahl wie Bio-Limonade, Bio-Tee sowie Getränke mit weniger Zucker. Zu ihren größten Erfolgen zählte u. a. die Einführung von Fuze Tea sowie der Launch der neuen Coca-Cola Zero Sugar. Bevor die gebürtige Rumänin das Deutschlandgeschäft übernahm, arbeitete Bourbon bereits über 17 Jahre bei Coca-Cola.

Bourbons Nachfolger als Geschäftsführer für die Länder Deutschland, Dänemark und Finnland wird Bjorn Jensen (53), bisher Director Strategy & Insights für Coca-Cola Western Europe. Der gebürtige Norweger begann seine Karriere bei Coca-Cola in seinem Heimatland im Jahr 1990. Seither hatte er verschiedene Positionen mit wachsender Verantwortung im Finanzbereich, in Marketing Operations, der strategischen Planung, im Business Development sowie im General Management inne. Seit 2016 arbeitet Bjorn Jensen in London als Director für Strategy & Insights für Coca-Cola Western Europe.