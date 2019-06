Ornua Deutschland: Neue Frau an der Spitze

Anzeige

Sie übernimmt per Ende des Jahres die Aufgaben von Gisbert Kügler, der nach 15 erfolgreichen Jahren bei Ornua in den Ruhestand geht. Gisbert Kügler entwickelte Kerrygold von einer Monomarke für Premium-Butter zu einer starken Molkereimarke mit Produkten wie Mischstreichfetten (Kerrygold extra), Käse und Joghurt. Seit 2004 konnte nicht nur der Umsatz verdreifacht werden auf rund 650 Millionen Euro sondern auch das Absatzvolumen von 28.000 auf über 80.000 Tonnen gesteigert werden. Kerrygold ist führende Marke in den Kategorien Butter, Mischstreichfett und Cheddar in Deutschland.