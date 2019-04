Nestlé: Weitet Geschäft aus

Der Konsumgüterkonzern Nestle ist auch dank Preissteigerungen mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz nahm im ersten Quartal um 4,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Schweizer Franken (rund 19,5 Mrd Euro) zu. Das um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe bereinigte organische Wachstum betrug 3,4 Prozent. Dabei profitierte der Konzern auch von Preissteigerungen in Brasilien und den USA. Die Aktie gewann am Morgen in Zürich gut ein Prozent an Wert und war damit Spitzenreiter im Aktienindex SMI.