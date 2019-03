Jens Ohlig: Neuer Geschäftsführer bei Nielsen

Jens Ohlig hat seit März die Rolle des Geschäftsführers für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. Der Wechsel an der Spitze ist laut Unternehmen ein „wichtiger Meilenstein bei der Neuausrichtung, mit der sich Nielsen für die Marktforschung der Zukunft in Deutschland, Österreich und der Schweiz fit macht“.

Nielsen stellt sich in der Neuausrichtung sowohl auf das sich ändernde Einkaufs- und Verbraucherverhalten als auch auf die sich ändernden Ansprüche der Kunden ein – etwa durch das zunehmende vernetze Einkaufen und die Digitalisierung des Handels. Diese Transformation soll Ohlig, der auf eine über 20-jährige Karriere in verschiedenen lokalen und internationalen Führungspositionen bei Nielsen zurückblickt, federführend umsetzen, die für das Unternehmen wichtigen Märkte in der D-A-CH-Region weiterentwickeln und die internationale Vernetzung vorantreiben.